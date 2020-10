Dinamo Kiev-Juventus, le formazioni ufficiali: ancora out Dybala (Di martedì 20 ottobre 2020) Si avvicina il fischio d’inizio di Dinamo Kiev-Juventus, match inaugurale della Champions League 2020/2021 delle due squadre. I bianconeri partono favoriti per la vittoria della partita ed i tre punti in questo momento potrebbero essere determinanti, alla luce dei prossimi impegni europei, soprattutto contro il Barcellona di Lionel Messi, con cui molto presumibilmente la squadra di Andrea Pirlo andrà a giocarsi il passaggio del turno. D’altro canto, gli ucraini non vorrebbero rendere la vita facile ai due top team, provando a giocarsi le proprie carte. Sarà una sfida complicata per la Juventus, desiderosa di riscattarsi dopo l’amaro pareggio di Crotone e di dimostrare che quest’anno la Vecchia Signora può dire la sua anche in ambito europeo. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Si avvicina il fischio d’inizio di, match inaugurale della Champions League 2020/2021 delle due squadre. I bianconeri partono favoriti per la vittoria della partita ed i tre punti in questo momento potrebbero essere determinanti, alla luce dei prossimi impegni europei, soprattutto contro il Barcellona di Lionel Messi, con cui molto presumibilmente la squadra di Andrea Pirlo andrà a giocarsi il passaggio del turno. D’altro canto, gli ucraini non vorrebbero rendere la vita facile ai due top team, provando a giocarsi le proprie carte. Sarà una sfida complicata per la, desiderosa di riscattarsi dopo l’amaro pareggio di Crotone e di dimostrare che quest’anno la Vecchia Signora può dire la sua anche in ambito europeo. LEGGI ANCHE: ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - ricardorubio44 : Il Dinamo Kiev non pressa nemmeno l'inizio azione della Juve, al massimo esce Supryaga per disturbare il portatore… - sportli26181512 : Chiellini, infortunio in Dinamo Kiev-Juve: problema muscolare: Il difensore bianconero ha dovuto lasciare la fascia… -