Dinamo Kiev-Juventus | le dichiarazioni post partita di Pirlo

Andrea Pirlo ha commentato la prima vittoria da allenatore in Champions League contro la Dinamo Kiev: "Un passo alla volta. Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedi ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il goal e gestire meglio la partita.". "Dispiace per l'infortunio di Chiellini, ha avuto un risentimento al flessore, domani valuteremo meglio. Dybala, invece, ha bisogno di giocare. Oggi si vedeva che non era al 100%, ha bisogno di mettere mimuti. Pian piano lo ritroveremo al top della forma". "L' impostazione che avevo dall'inizio era avere ...

