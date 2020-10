Dinamo Kiev-Juventus in tv | formazioni e diretta dalle 18 55 Dove vedere la Champions

(Di martedì 20 ottobre 2020) Esordio inLeague per latargata Andrea Pirlo . In casa delladell'immortale Mircea Lucescu , 75 anni, per i bianconeri è subito gara da non sbagliare. Senza Cristiano ...

Kiev, 20 ottobre 2020 - Esordio in Champions League per la Juventus targata Andrea Pirlo. In casa della Dinamo Kiev dell'immortale Mircea Lucescu (75 anni) per i bianconeri è subito gara da non sbagli ...Le formazioni ufficiali di Dinamo Kiev-Juventus, sfida valida per il gruppo G di Champions League 2020/2021. I bianconeri dopo il pareggio di Crotone volano in Ucraina per iniziare la propria campagna ...