Dinamo Kiev-Juventus, i top e i flop dei bianconeri dopo il primo tempo (Di martedì 20 ottobre 2020) primo tempo all'Olimpico di Kiev che si è chiuso con il risultato di 0-0 tra la Dinamo Kiev e la Juventus. Parte bene la Juve con una doppia occasione nel primo quarto d'ora prima con Chiesa poi con Chiellini su azione da angolo. Lo stesso Chiellini è costretto però ad abbandonare il campo dopo appena 17 minuti per un problema muscolare alla coscia destra, al suo posto Merih Demiral. La partita viaggia su binari equilibrati con la Juve che ci prova di più ma non riesce a sbloccare il match pur andandoci vicina con un colpo di tacco Kulusevski ben imbeccato da Ramsey a seguito di un'ottima percussione sulla sinistra.

