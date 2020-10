Dinamo Kiev-Juventus, i bianconeri aprono la Champions League 2020-21 (Di martedì 20 ottobre 2020) Dinamo Kiev-Juventus di questa sera (ore 18:55) segna l’apertura della 66ª edizione della competizione per club più bella del mondo: la UEFA Champions League. Si parte con l’inizio della fase a gironi quest’oggi e si concluderà (Covid-19 permettendo) con la finale all’Atatürk di Istanbul il 29 maggio 2021. Quello di stasera è un impegno che, come tutti quelli in campo europeo, sarà estremamente difficile e pieno di insidie per la squadra di Andrea Pirlo. Dinamo Kiev-Juventus: dubbi di formazione In una Champions League più stretta con i tempi, è necessario portarsi a casa i primi 3 punti del girone. Girone che, ricordiamo, oltre a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)di questa sera (ore 18:55) segna l’apertura della 66ª edizione della competizione per club più bella del mondo: la UEFA. Si parte con l’inizio della fase a gironi quest’oggi e si concluderà (Covid-19 permettendo) con la finale all’Atatürk di Istanbul il 29 maggio 2021. Quello di stasera è un impegno che, come tutti quelli in campo europeo, sarà estremamente difficile e pieno di insidie per la squadra di Andrea Pirlo.: dubbi di formazione In unapiù stretta con i tempi, è necessario portarsi a casa i primi 3 punti del girone. Girone che, ricordiamo, oltre a ...

