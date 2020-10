Dinamo Kiev-Juventus 0-2, Rabiot: “Buona prova, abbiamo difeso meglio e stiamo crescendo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Adrien Rabiot ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Juventus per 2-0 in casa della Dinamo Kiev nella prima giornata della Champions League 2020/2021. “abbiamo trovato difficoltà soprattutto nel primo tempo, contro una squadra giovane che corre parecchio – ha spiegato il centrocampista francese, ex Psg – abbiamo fatto una buona prova nel secondo tempo soprattutto, quando abbiamo trovato diversi spazi creando molte occasioni.” Sui passi avanti della Juventus rispetto alle ultime uscite in campionato, Rabiot dice la sua: “Penso che rispetto a Roma e Crotone abbiamo difeso meglio e questo è importante ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Adrienha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dellaper 2-0 in casa dellanella prima giornata della Champions League 2020/2021. “trovato difficoltà soprattutto nel primo tempo, contro una squadra giovane che corre parecchio – ha spiegato il centrocampista francese, ex Psg –fatto una buonanel secondo tempo soprattutto, quandotrovato diversi spazi creando molte occasioni.” Sui passi avanti dellarispetto alle ultime uscite in campionato,dice la sua: “Penso che rispetto a Roma e Crotonee questo è importante ...

