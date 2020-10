Dinamo Kiev-Juventus 0-2 | le pagelle di CalcioWeb | boom boom Morata | ottimo Cuadrado FOTO

(Di martedì 20 ottobre 2020), ledi– Arriva il riscatto della, il club bianconero mette alle spalle il pareggio contro il Crotone e trova tre punti preziosissimi in Champions League contro la, importante scatto verso la qualificazione per la squadra di Andrea Pirlo. Nel primo tempo da segnalare principalmente due occasioni, una di Chiesa e l’altra di Kulusevski, altro infortunio per il difensore Chiellini. Nella ripresa impatto super dellache trova il gol. Ottima giocata di Ramsey, tiro di Kulusevski parato dal portiere, sulla respintanon sbaglia. Nel finale i bianconeri controllano e chiudono i conti ancora concon un colpo di ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - simon_741 : @Mau_Romeo E freghiamocene di quelli che diranno 'Era solo la Dinamo Kiev' ?? - MomentiCalcio : La #Juventus stende la #DinamoKiev: decide la doppietta di #Morata -

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Kiev

KIEV - Un grandissimo Morata consegna alla Juventus una vittoria d'oro in casa della Dinamo Kiev: il numero nove bianconero stende gli ucraini con una doppietta nella ripresa. Un infortunio in difesa ...