Dinamo Kiev-Juventus 0-2: decide la doppietta di Morata (Di martedì 20 ottobre 2020) La Juventus vince la prima gara del girone h di Champions League a Kiev contro la Dinamo grazie alla doppietta siglata da Morata, in apertura di ripresa e in chiusura di match. Dopo un primo tempo di dominio territoriale ma sterile dal punto di vista del gioco, i bianconeri cambiano marcia nella seconda frazione dominando per larghi tratti l’incontro senza troppi patemi contro un avversario piuttosto modesto. Chi è stato l’uomo partita? Dopo Crotone in campionato, Morata replica anche in Champions League. L’attaccante spagnolo non fa rimpiangere Cristiano Ronaldo segnando le due reti che decidono l’incontro. Micidiale sotto porta. Primo tempo Le azioni migliori del primo tempo sono tutte dei bianconeri . Chiesa si rende pericoloso per ben ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Lavince la prima gara del girone h di Champions League acontro lagrazie allasiglata da, in apertura di ripresa e in chiusura di match. Dopo un primo tempo di dominio territoriale ma sterile dal punto di vista del gioco, i bianconeri cambiano marcia nella seconda frazione dominando per larghi tratti l’incontro senza troppi patemi contro un avversario piuttosto modesto. Chi è stato l’uomo partita? Dopo Crotone in campionato,replica anche in Champions League. L’attaccante spagnolo non fa rimpiangere Cristiano Ronaldo segnando le due reti che decidono l’incontro. Micidiale sotto porta. Primo tempo Le azioni migliori del primo tempo sono tutte dei bianconeri . Chiesa si rende pericoloso per ben ...

