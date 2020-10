Dinamo Kiev-Juventus 0-2, Chiesa e Morata all’unisono: “Il nostro obiettivo è vincere la Champions” (Di martedì 20 ottobre 2020) Ai margini della vittoria contro la Dinamo Kiev per 0-2 ai microfoni di Sky Sport sono intervenuti due dei protagonisti della partita dei bianconeri. Chiesa, al suo esordio in Europa con la maglia a strisce bianconere e Alvaro Morata, decisivo ancora una volta con una fantastica doppietta. Pirlo e la Juventus si coccolano i loro attaccanti autori di una buona partita e in particolare dello spagnolo che si è caricato la squadra sulle spalle dopo l’assenza di Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio deciso: doppio colpo dal Real Madrid LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio con Guardiola: nome nuovo in attacco Dinamo Kiev-Juventus, azione di gioco ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Ai margini della vittoria contro laper 0-2 ai microfoni di Sky Sport sono intervenuti due dei protagonisti della partita dei bianconeri., al suo esordio in Europa con la maglia a strisce bianconere e Alvaro, decisivo ancora una volta con una fantastica doppietta. Pirlo e lasi coccolano i loro attaccanti autori di una buona partita e in particolare dello spagnolo che si è caricato la squadra sulle spalle dopo l’assenza di Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, addio deciso: doppio colpo dal Real Madrid LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio con Guardiola: nome nuovo in attacco, azione di gioco ...

