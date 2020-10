Dinamo Kiev-Juventus 0-2: buona la prima di Pirlo in Champions con la doppietta di Morata (Di martedì 20 ottobre 2020) Corre, suda, sbaglia e vince 2-0 la prima del girone Champions a Kiev, contro la Dinamo, la strana Juventus di Andrea Pirlo. Strana sì, perché è’ una Juve forse più sarrista di quella di Sarri se non nel gioco e negli schemi nella mentalità: operaia. L’impeto giovanile di Chiesa e Kulusevski infatti porta la squadra di Pirlo a tentare la carta della velocità, dell’agonismo: un atteggiamento lontano sia da quello degli anni di Allegri, con l’iperesaltazione del pragmatismo, sia dall’ultimo anno di Sarri. Sebbene, probabilmente, l’ex Napoli l’avrebbe sicuramente gradito questo atteggiamento. Poco gradevole resta in ogni caso la difesa a tre, per quanto con Chiesa e Cuadrado sia possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Corre, suda, sbaglia e vince 2-0 ladel girone, contro la, la stranadi Andrea. Strana sì, perché è’ una Juve forse più sarrista di quella di Sarri se non nel gioco e negli schemi nella mentalità: operaia. L’impeto giovanile di Chiesa e Kulusevski infatti porta la squadra dia tentare la carta della velocità, dell’agonismo: un atteggiamento lontano sia da quello degli anni di Allegri, con l’iperesaltazione del pragmatismo, sia dall’ultimo anno di Sarri. Sebbene, probabilmente, l’ex Napoli l’avrebbe sicuramente gradito questo atteggiamento. Poco gradevole resta in ogni caso la difesa a tre, per quanto con Chiesa e Cuadrado sia possibile ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - PicchiChristian : @OptaPaolo @juventusfc @Pirlo_official Raramente ho visto una squadra così scarsa come la dinamo kiev - yoshi5477 : RT @JuventusTV: ?? Siamo LIVE con il post-partita di #DynamoJuve ?? Con noi, Moreno #Torricelli ???? LIVE QUI ?? -