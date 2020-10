Dinamo Kiev-Juve oggi 20 ottobre 2020 | formazioni ufficiali | Dybala in panchina

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nessuna sorpresa nelledidi20: come pronosticato ieri,partirà dallae alle spalle di Morata-Kulusesky agirà ramsey In porta spazio a Szczesny. In difesa toccherà a Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Chiesa e Cuadrado e sarà interessante capire chi dei due giocherà a destra e chi a sinistra. In mezzo al campo turnover rispetto alla gara di serie A con il rientro di Bentancur e Rabiot. Di seguito la formazione ufficiale dellae quella della...

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Kiev

Inizia una nuova avventura in Champions League per la Juventus che alle ore 18.55 scenderà in campo a Kiev contro la Dinamo per la prima gara della fase a gironi del gruppo G. Assente Cristiano ...Sfida molto complicata per i bianconeri che affronteranno gli ucraini della Dinamo Kiev allenati da Mircea Lucescu. Come ha già annunciato ieri in conferenza stampa, solo panchina per Paulo Dybala.