Didattica a distanza e centri commerciali chiusi nei weekend: Cirio firma nuova ordinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) Conferma le indiscrezioni della vigilia Alberto Cirio con la nuova ordinanza firmata per evitare il diffondersi del Covid. Didattica a distanza per le scuole superiori dal secondo all’ultimo anno e centri commerciali chiusi nel weekend ad eccezione degli alimentari. “Questa ordinanza vale per tutto il Piemonte. Servono regole rigorose per evitare un nuovo lockdown generale” ha spiegato Cirio. Per quanto riguarda le scuole dunque da lunedì tutti gli istituti superiori dovranno prevedere il 50 per cento di Didattica a distanza ad eccezione delle classi prime. Una scelta spiega Cirio “legata ai ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 ottobre 2020) Conferma le indiscrezioni della vigilia Albertocon lata per evitare il diffondersi del Covid.per le scuole superiori dal secondo all’ultimo anno enelad eccezione degli alimentari. “Questavale per tutto il Piemonte. Servono regole rigorose per evitare un nuovo lockdown generale” ha spiegato. Per quanto riguarda le scuole dunque da lunedì tutti gli istituti superiori dovranno prevedere il 50 per cento diad eccezione delle classi prime. Una scelta spiega“legata ai ...

salvosottile : Didattica a distanza per le superiori , turni pomeridiani a scuola, ma sale bingo e centri scommesse aperti fino a… - Agenzia_Ansa : La Regione #Piemonte introduce l'obbligo, per le classi della #scuola secondaria di secondo grado, di seguire per… - SkyTG24 : Covid Bergamo, Gori: “Didattica a distanza al 50%, capienza bus 60%” - FabioPrescious : RT @PiemonteInforma: Il presidente della @regionepiemonte @Alberto_Cirio firmerà stasera un'#ordinanza che dispone dal 26.10 la didattica a… - Valsusaoggi : CORONAVIRUS, DA LUNEDÌ DIDATTICA A DISTANZA PER IL 50% DEGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI -