Diciottenne in coma, pestato come Willy, la madre: "Non li perdonerò mai" (Di martedì 20 ottobre 2020) Giuseppe Pio, 18 anni, è in coma da sabato scorso, giorno in cui fu pestato violentemente da alcuni coetanei. Pestaggio (Fonte foto: web)Si chiama Giuseppe Pio D'Astolfo, il ragazzo di soli 18 anni, aggredito nello scorso week end, apparentemente senza motivo, da alcuni coetanei a Lanciano, in provincia di Chieti. Ora il ragazzo è in rianimazione e sua madre, dice di non avere perdono da dare agli aggressori. "Quel ragazzo è la mia vita, – ha detto la madre al Corriere della Sera – da me non otterranno mai alcun perdono finché avrò respiro". Il ragazzo, ha subito l'aggressione nei pressi della Stazione Sangritana, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.

