Dibattito Trump Biden, microfoni spenti a turni alterni per permettere allo sfidante di parlare (Di martedì 20 ottobre 2020) A mali estremi, estremi rimedi: durante il primo Dibattito Biden e Trump si sono interrotti continuamente? Bene, per il secondo i microfoni saranno spenti a turni alterni. Un po’ come si fa con i bambini. Così, forse, riusciranno a non parlarsi sopra continuamente. Ovviamente il Presidente in carica non ha apprezzato molto la decisione della commissione per i dibattiti presidenziali, ma forse questo è l’unico modo per evitare che il tutto si trasformi, di nuovo, in una caotica discussione da bar. >>Leggi anche: Coprifuoco Milano e Lombardia dalle 23 alle 5, Fontana: «È la soluzione migliore» Dibattito Trump-Biden, microfoni spenti ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 ottobre 2020) A mali estremi, estremi rimedi: durante il primosi sono interrotti continuamente? Bene, per il secondo isaranno. Un po’ come si fa con i bambini. Così, forse, riusciranno a non parlarsi sopra continuamente. Ovviamente il Presidente in carica non ha apprezzato molto la decisione della commissione per i dibattiti presidenziali, ma forse questo è l’unico modo per evitare che il tutto si trasformi, di nuovo, in una caotica discussione da bar. >>Leggi anche: Coprifuoco Milano e Lombardia dalle 23 alle 5, Fontana: «È la soluzione migliore»...

ilpost : Visto che al primo dibattito era difficile seguirli, con tutte quelle interruzioni, durante alcune parti del dibatt… - albertocaldana : Trump ha paura della moderatrice dell'ultimo dibattito per le presidenziali - _IL_DIGA_ : Praticamente costretti a trattarli come fossero ragazzini - rivellandrea : RT @ConteZero76: Il comitato di Trump passa 2/3 della lettera a dire che il primo dibattito l'ha vinto Trump, che tutti tramano contro di l… - cjmimun : Trump e Biden, nel corso dell'ultimo duello televisivo in programma per il 22 ottobre, avranno i microfoni spenti m… -

Ultime Notizie dalla rete : Dibattito Trump Elezioni Usa, al dibattito Trump-Biden microfono spento mentre parla lo sfidante: è polemica la Repubblica I microfoni di Trump e Biden verranno disattivati durante alcune parti del dibattito di giovedì

ha deciso che durante il prossimo dibattito del 22 ottobre i microfoni di Donald Trump e di Joe Biden verranno spenti a turno per consentire a ciascun candidato di poter parlare due minuti senza ...

Kamala Harris: il Tema Natale di una Bilancia in corsa per la Casa Bianca

Basta tenere a bada le opportunità in modo che non prendano la piega dell’opportunismo. Nella speranza che Biden, riemerso dal confuso dibattito con Trump, non la faccia sparire nella nebbia del suo ...

ha deciso che durante il prossimo dibattito del 22 ottobre i microfoni di Donald Trump e di Joe Biden verranno spenti a turno per consentire a ciascun candidato di poter parlare due minuti senza ...Basta tenere a bada le opportunità in modo che non prendano la piega dell’opportunismo. Nella speranza che Biden, riemerso dal confuso dibattito con Trump, non la faccia sparire nella nebbia del suo ...