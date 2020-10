Di Maio: "Non ho mai proposto il terzo mandato. M5s si dimostri unito" (Di martedì 20 ottobre 2020) Rispondendo a una domanda del 'Corriere della Sera' sul suo essere o meno favorevole al terzo mandato all'interno del Movimento 5 Stelle, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio 'Io non ho capito ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Rispondendo a una domanda del 'Corriere della Sera' sul suo essere o meno favorevole alall'interno del Movimento 5 Stelle, il ministro degli Esteri Luigi Di'Io non ho capito ...

AMorelliMilano : ENNESIMA #FIGURACCIA. Al ministero degli Esteri non sanno l’inglese e usano Google Translate. In un comunicato sul… - Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - fattoquotidiano : L’ex capo - Parla ad Accordi&Disaccordi: “Pieno sostegno alla sindaca”. Poi sfida Casaleggio: “Mi fido di Davide, m… - BlackEagle1967 : @giure99 Di maio e’ così contrito perché non ha capito molto, secondo me. Sicuramente uno delle decine di tecnici c… - fabiospes1 : @Patrizi75819760 @Marghe0855 Davvero credi alla propaganda grillina? -