Di Maio: "Il terzo mandato? Non capisco perché se ne parli, non l'ho mai proposto" (Di martedì 20 ottobre 2020) “Io non ho capito perché se ne stia parlando, non l’ho mai proposto e non credo se ne debba discutere perché è una regola del Movimento”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha risposto a una domanda del Corriere della Sera sul suo essere o meno favorevole al terzo mandato all’interno del Movimento 5 Stelle. “Bisogna parlarsi, dialogare e ripartire insieme, uniti”, dice l’ex capo politico grillino riguardo le diverse vedute nel gruppo. “Il Movimento deve mostrarsi capace di reagire agli eventi, deve proporre una visione, deve dare garanzie su come attuarla, tempi certi ai cittadini”. “Il documento presentato da Barbara Floridia con l’aiuto di Domenico De Masi ha tutto il mio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Io non ho capito; se ne stia parlando, non l’ho maie non credo se ne debba discutere; è una regola del Movimento”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha risposto a una domanda del Corriere della Sera sul suo essere o meno favorevole alall’interno del Movimento 5 Stelle. “Bisogna parlarsi, dialogare e ripartire insieme, uniti”, dice l’ex capo politico grillino riguardo le diverse vedute nel gruppo. “Il Movimento deve mostrarsi capace di reagire agli eventi, deve proporre una visione, deve dare garanzie su come attuarla, tempi certi ai cittadini”. “Il documento presentato da Barbara Floridia con l’aiuto di Domenico De Masi ha tutto il mio ...

Corriere : Di Maio: «M5S deve ripartire unito. Il terzo mandato? Mai proposto» - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Di Maio: ‘Ripartire uniti. Terzo mandato? Mai proposto. Casaleggio? Mi fido’ - zazoomblog : M5S: Di Maio mai proposto terzo mandato - #proposto #terzo #mandato - Affaritaliani : Di Maio: 'Mi fido di Davide Casaleggio Terzo mandato? Non l'ho mai proposto' - HuffPostItalia : Di Maio: 'Il terzo mandato? Non capisco perché se ne parli, non l'ho mai proposto' -