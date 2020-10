De Magistris su Parole Conte: Coprifuoco Settoriali Inattuabili (Di martedì 20 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si esprime in merito all’azione del Governo per contrastare la pandemia. “Le Parole di Conte hanno avuto un effetto devastante, siamo passati dalla pandemia al pandemonio. Senza contare che questi Coprifuoco Settoriali sono Inattuabili” dichiara il politico a “La Stampa”. Sull’azione del Governo, commenta: “Segno di grande superficialità e, … Leggi su youreduaction (Di martedì 20 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi De, si esprime in merito all’azione del Governo per contrastare la pandemia. “Ledihanno avuto un effetto devastante, siamo passati dalla pandemia al pandemonio. Senza contare che questisono” dichiara il politico a “La Stampa”. Sull’azione del Governo, commenta: “Segno di grande superficialità e, …

