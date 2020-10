zazoomblog : De Magistris spaventa tutti e annuncia nuovo lockdown in Campania - #Magistris #spaventa #tutti #annuncia -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris spaventa

Il Mattino

Conte non fa previsioni e i virologi lanciano l’allarme: «Continuare così non va bene. Vanno evitate cene e cenette tra amici». Le cose da fare e da non fare per difendersi dal virus ...“Ieri in redazione si parlava solo del tuo pezzo in cui scrivevi che conviene stare a casa con le mogli pur di non finire in ospedale”.