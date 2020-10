De Magistris: “In Campania lockdown inevitabile” (Di martedì 20 ottobre 2020) “In Campania andremo sicuramente in lockdown”. Ne è sicuro il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, intervenuto a Radio Anch’io su Radio 1. “Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli”, ha aggiunto. I casi aumentano, i posti in terapia intensiva e sub-intensiva sono in esaurimento. Per questo, secondo De Magistris, in Campania sarà necessario una nuova chiusura totale, forse entro fine ottobre. “Le persone a casa sono sole – ha spiegato – appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia”. “Il problema non sono i ragazzi, non prendiamocela con i ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) “Inandremo sicuramente in”. Ne è sicuro il sindaco di Napoli Luigi De, intervenuto a Radio Anch’io su Radio 1. “Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli”, ha aggiunto. I casi aumentano, i posti in terapia intensiva e sub-intensiva sono in esaurimento. Per questo, secondo De, insarà necessario una nuova chiusura totale, forse entro fine ottobre. “Le persone a casa sono sole – ha spiegato – appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia”. “Il problema non sono i ragazzi, non prendiamocela con i ...

