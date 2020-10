De Magistris e la sua denuncia morale: “Sono stati fatti gravi errori. Andiamo verso lockdown” (Di martedì 20 ottobre 2020) Sulla situazione epidemiologica in Campania si è pronunciato oggi il sindaco di Napoli De Magistris, che ha lamentato errori di distrazione che non andavano fatti. “Penso ci siano stati errori molto gravi della regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia. De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verità. Il tampone viene fatto dopo molti giorni. Il problema non sono i ragazzi. Non prendiamocela con i cittadini che hanno avuto in gran parte un atteggiamento responsabile. Andremo sicuramente al lockdown in Campania, sono rimasti 15 posti in terapia ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Sulla situazione epidemiologica in Campania si è pronunciato oggi il sindaco di Napoli De, che ha lamentatodi distrazione che non andavano. “Penso ci sianomoltodella regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia. De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verità. Il tampone viene fatto dopo molti giorni. Il problema non sono i ragazzi. Non prendiamocela con i cittadini che hanno avuto in gran parte un atteggiamento responsabile. Andremo sicuramente al lockdown in Campania, sono rimasti 15 posti in terapia ...

