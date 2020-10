De Luca: 'Da venerdì coprifuoco alle 23 in Campania' (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, la nuova ordinanza del Presidente De Luca: gli orari previsti per le attività 19 ottobre 2020 Buone notizie dalla scuola: da lunedì riaprono le elementari 20 ottobre 2020 La Regione ... Leggi su napolitoday (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, la nuova ordinanza del Presidente De: gli orari previsti per le attività 19 ottobre 2020 Buone notizie dalla scuola: da lunedì riaprono le elementari 20 ottobre 2020 La Regione ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - zazoomblog : Coronavirus De Luca: Coprifuoco dalle 23 di venerdì Il Piemonte chiude i centri commerciali nel weekend -… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - SmorfiaDigitale : De Luca annuncia: 'Da venerd coprifuoco alle 23. Da luned 26 ottobre s alla riap... - robysanna1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia -