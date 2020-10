De Luca da ok , lunedì apertura per le scuole elementari (Di martedì 20 ottobre 2020) Dal giorno lunedì 26 ottobre riaprono le scuole elementari in Campania. Lo annuncia Vincenzo De Luca , presidente della Regione Campania: “Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle scuole elementari”. Oggi De Luca ha parlato nel corso della sua visita al Covid residence dell’Ospedale del Mare a Napoli. “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore alla scuola Lucia Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. l ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 ottobre 2020) Dal giorno lunedì 26 ottobre riaprono lein Campania. Lo annuncia Vincenzo De, presidente della Regione Campania: “Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle”. Oggi Deha parlato nel corso della sua visita al Covid residence dell’Ospedale del Mare a Napoli. “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore alla scuola Lucia Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per lei dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. l ...

