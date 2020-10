De Luca annuncia: «Da venerdì, scatta il coprifuoco in Campania a partire dalle 23» (Di martedì 20 ottobre 2020) Voleva attuarlo a partire dall’ultima settimana del mese di ottobre, in concomitanza con la feste di Halloween. Ma ora Vincenzo De Luca ha deciso di anticipare la sua decisione: dalle ore 23 di venerdì prossimo (23 ottobre), scatta il coprifuoco in Campania. L’annuncio è stato dato dallo stesso Presidente che ha spiegato di aver inoltrato la richiesta-comunicazione al governo che segue la falsariga della decisione presa per la Regione Lombardia. LEGGI ANCHE > De Luca annuncia il coprifuoco per Halloween: «Americanata monumento all’imbecillità» «Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) Voleva attuarlo adall’ultima settimana del mese di ottobre, in concomitanza con la feste di Halloween. Ma ora Vincenzo Deha deciso di anticipare la sua decisione:ore 23 di venerdì prossimo (23 ottobre),ilin. L’annuncio è stato dato dallo stesso Presidente che ha spiegato di aver inoltrato la richiesta-comunicazione al governo che segue la falsariga della decisione presa per la Regione Lombardia. LEGGI ANCHE > Deilper Halloween: «Americanata monumento all’imbecillità» «Ci prepariamo a chiedere in giornata il. Il blocco di tutte attività e della mobilità da ...

