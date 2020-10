De Girolamo positiva al Covid, il marito Boccia (negativo) in isolamento. Domenica il ministro ha partecipato ai vertici di governo per il dpcm (Di martedì 20 ottobre 2020) L’ex parlamentare Nunzia De Girolamo è risultata positiva al Covid. Lo ha reso noto lei stessa con un video pubblicato Instagram, chiarendo di essere stata contagiata a cena mercoledì scorso a Benevento. “Venerdì ho fatto il tampone negativo, ma ieri sera ho saputo di essere positiva. Ho molti dolori, tosse, mal di testa, ho iniziato la terapia”, spiega. Una situazione che ora ha costretto il marito, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, a mettersi in isolamento fiduciario a casa. Le sue attività ministeriali proseguono comunque a tempo pieno, in modalità digitale. Il primo test a cui si è sottoposto è risultato negativo, ma preoccupano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) L’ex parlamentare Nunzia Deè risultataal. Lo ha reso noto lei stessa con un video pubblicato Instagram, chiarendo di essere stata contagiata a cena mercoledì scorso a Benevento. “Venerdì ho fatto il tampone, ma ieri sera ho saputo di essere. Ho molti dolori, tosse, mal di testa, ho iniziato la terapia”, spiega. Una situazione che ora ha costretto il, ilper gli Affari regionali Francesco, a mettersi infiduciario a casa. Le sue attività ministeriali proseguono comunque a tempo pieno, in modalità digitale. Il primo test a cui si è sottoposto è risultato, ma preoccupano ...

