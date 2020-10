Dattilo, De Picciotto vuole il club per riportare il calcio a Trapani: “Ecco come stanno le cose” (Di martedì 20 ottobre 2020) Parola a René De Picciotto.Il noto imprenditore, pronto a rilevare il Dattilo e a riportare il calcio a Trapani, è stato intervistato ai microfoni de 'La Repubblica'. Per poter ufficializzare il passaggio di consegne, resta solo un dubbio legato all'attuale proprietà del club: il presidente Michele Mazzara, infatti, dovrà scegliere se restare all'interno della società, con una quota di minoranza, o cedere il cento per cento."Innanzitutto, io sono italiano e non svizzero, come continuano a dire di me. Sono stato 40 anni in Svizzera, ma mi sento italiano a tutti gli effetti. Ho investito in diverse parti del mondo e poi mi sono stabilito in Puglia. Che opinione mi sono fatto di Trapani? Ottima. La gente è molto ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Parola a René De.Il noto imprenditore, pronto a rilevare ile ail, è stato intervistato ai microfoni de 'La Repubblica'. Per poter ufficializzare il passaggio di consegne, resta solo un dubbio legato all'attuale proprietà del: il presidente Michele Mazzara, infatti, dovrà scegliere se restare all'interno della società, con una quota di minoranza, o cedere il cento per cento."Innanzitutto, io sono italiano e non svizzero,continuano a dire di me. Sono stato 40 anni in Svizzera, ma mi sento italiano a tutti gli effetti. Ho investito in diverse parti del mondo e poi mi sono stabilito in Puglia. Che opinione mi sono fatto di? Ottima. La gente è molto ...

Mediagol : #Dattilo, #DePicciotto vuole il club per riportare il calcio a #Trapani: “Ecco come stanno le cose” - ILOVEPACALCIO : L'imprenditore palermitano sfida il finanziere per il club ???? - Mediagol : Dattilo, De Picciotto vuole il club per riportare il calcio a #Trapani: 'Ecco come stanno le cose' - ILOVEPACALCIO : E' pronto a grandi investimenti per il club siciliano ???? - ILOVEPACALCIO : #DePicciotto: «Aspetto il titolo del #Trapani o entro subito nel #Dattilo» (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Dattilo Picciotto Futuro Trapani, De Picciotto: "Al Dattilo gente per bene. Ora il sindaco..." Stadionews.it Il Dattilo non si ferma, due gol e Roccella ko

Il Dattilo batte il Roccella e allunga la sua striscia positiva in campionato . Ma non è stato semplice. Il Roccella ha fatto di tutto per uscire imbattuto ...

E ci siamo svegliati svizzeri

Sono i paradossi che possono accadere. In una terra che ha avuto a che fare con i “picciotti”, nell’800 con quelli di Garibaldi, negli anni a venire con quelli di Riina e Messina Denaro, c’è un De Pic ...

Il Dattilo batte il Roccella e allunga la sua striscia positiva in campionato . Ma non è stato semplice. Il Roccella ha fatto di tutto per uscire imbattuto ...Sono i paradossi che possono accadere. In una terra che ha avuto a che fare con i “picciotti”, nell’800 con quelli di Garibaldi, negli anni a venire con quelli di Riina e Messina Denaro, c’è un De Pic ...