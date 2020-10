Danimarca | arrestato il ' killer del sottomarino' | era evaso di prigione

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) Copenaghen, 20 ott. (Adnkronos/Dpa) - La polizia danese ha confermato oggi di averun uomoda unasituata nella parte occidentale di Copenaghen, che i media locali hanno identificato come Peter Madsen, condannato per omicidio in quello che inè noto come il "caso del". Madsen sta scontando l'ergastolo per l'omicidio della giornalista svedese Kim Wall. La donna, 30 anni, aveva programmato di scrivere un articolo su Madsen, il suoe la rivalità con un altro gruppo di scienziati danesi. Wall fu vista l'ultima volta la sera del 10 agosto 2017 su undi costruzione amatoriale appartenente a Madsen mentre lasciava il porto di Copenaghen. Il suo torso decapitato e altre parti del corpo furono ...