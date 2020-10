D’Amato: da Spallanzani ottime notizie su efficacia tamponi rapidi (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Dall’Istituto Spallanzani giunge un’ottima notizia che consentira’ di evitare 1/4 delle validazioni successive ad un test rapido antigenico di natura quantitativa ossia il cosiddetto tampone rapido. Questo significa contribuire ad evitare il secondo tampone molecolare di convalida se il cut-off (soglia analitica) e’ superiore a 10.” “Questa indicazione ufficiale dello Spallanzani e del laboratorio di virologia verra’ inviata a tutte le strutture del Servizio sanitario regionale. Si conferma la validita’, in questa fase, dei tamponi rapidi come elemento fondamentale nell’ambito dello screening di soggetti asintomatici. Nei prossimi giorni iniziera’ la distribuzione dei kit ai medici di medicina generale che hanno aderito alla manifestazione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Dall’Istitutogiunge un’ottima notizia che consentira’ di evitare 1/4 delle validazioni successive ad un test rapido antigenico di natura quantitativa ossia il cosiddetto tampone rapido. Questo significa contribuire ad evitare il secondo tampone molecolare di convalida se il cut-off (soglia analitica) e’ superiore a 10.” “Questa indicazione ufficiale delloe del laboratorio di virologia verra’ inviata a tutte le strutture del Servizio sanitario regionale. Si conferma la validita’, in questa fase, deicome elemento fondamentale nell’ambito dello screening di soggetti asintomatici. Nei prossimi giorni iniziera’ la distribuzione dei kit ai medici di medicina generale che hanno aderito alla manifestazione ...

EmMicucci : #Coronavirus #Lazio, 1.224 nuovi contagi e 5 morti. Rapporto tamponi e casi positivi 5% D'Amato:Potenziati posti o… - Ultron65 : RT @ultimenotizie: 'Presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, in arrivo test per distinguerlo dall’influenza: Ci sta lavorando l’Istituto Spallanzani di Roma.… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, in arrivo test per distinguerlo dall’influenza: Ci sta lavorando l’Istituto Spallanzani… - ansia_tw : A che servono i test che stiamo facendo ora se anche la normale influenza da un risultato positivo? #Coronavirus,… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato Spallanzani Coronavirus nel Lazio, 1.198 nuovi casi su 23mila tamponi. «Se la curva non cala, situazione diventa critica» Corriere Roma