D'Amato: altri 1.035 posti letto Covid nel Lazio (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – Nel Lazio e' in arrivo una nuova ordinanza che incrementa di altri 1.035 i posti letto a disposizione del Covid, per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 di terapie intensive e sub intensive". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato. "Diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni Covid il San Filippo Neri con 120 posti- aggiunge D'Amato- aumenta la capacita' del Policlinico Umberto I e dell'Istituto Spallanzani rispettivamente di 274 e 278 posti letto. Il Covid Columbus di 259 posti. E' stata inoltre richiesta disponibilita' di posti anche ...

