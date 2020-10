Dalla proroga dei bonus per le ristrutturazioni e i viaggi al taglio dei contributi al Sud | cosa c’è nel Documento di bilancio inviato alla Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il rifinanziamento degli ammortizzatori per il sostegno all’occupazione e al reddito dei lavoratori, il fondo per le imprese in difficoltà a causa della pandemia, la stabilizzazione dell’esonerovo del 30% per tutti i lavoratori del Sud e deldel cuneo fiscale sul lavoro dipendente, l’avvio dell’assegno unico per i figli. Ilprogrammatico dilunedì sera a Bruxelles conferma che sono questi, in termini di spesa, i capitoli principali della manovra per il 2021, che vale 39 miliardi di euro di cui 24 coperti in deficit e 15 grazie alle risorse europee del Recovery Fund. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, è prevista una accelerazione della capacità di spesa dei ministeri “grazie ...