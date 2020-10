Dalla Nigeria la protesta contro la polizia raggiunge Roma | “Basta violenze”

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “I nigeriani in Italia si sono riuniti stamani davanti all’ambasciata della Nigeria a Roma per dire basta alle violenze della polizia sui cittadini, basta alla corruzione nelle istituzioni e basta alle promesse a cui non seguono mai fatti concreti“. Fidel Wilson è vicepresidente della sezione italiana della Nigerians in Diaspora Organisation Europe (Nidoe) e all’agenzia Dire riferisce del sit-in “spontaneo” che si è svolto nel quartiere Prati della capitale.