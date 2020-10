Dacia Spring elettrica low cost (Di martedì 20 ottobre 2020) La Renault sta svelando, poco a poco, il futuro della propria gamma elettrificata ed oggi anticiperemo qualche dato su uno dei prodotti più attesi, l'elettrica low cost per eccellenza: la Dacia Spring. Abbiamo a che fare con una cittadina vera, con le fattezze di un piccolo Suv: 3,73 m di lunghezza, 1,62 di larghezza e ben 1,51 di altezza. A bordo c'entrano 4 adulti, con un bagagliaio che va dai 300, ai 600 litri. Altra caratteristica cardine, per una cittadina: il raggio di sterzata, che in questo caso è di soli 4,8 metri. Il motore è da 44 Cv, con 125 Nm di coppia massima che, come su tutte le elettriche, è immediatamente disponibile. Il cambio, ovviamente, non c'è, si possono selezionare 3 posizioni: drive, neutral e retro, poi basta accelerare e sterzare. L'autonomia, che in questo ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) La Renault sta svelando, poco a poco, il futuro della propria gamma elettrificata ed oggi anticiperemo qualche dato su uno dei prodotti più attesi, l'lowper eccellenza: la. Abbiamo a che fare con una cittadina vera, con le fattezze di un piccolo Suv: 3,73 m di lunghezza, 1,62 di larghezza e ben 1,51 di altezza. A bordo c'entrano 4 adulti, con un bagagliaio che va dai 300, ai 600 litri. Altra caratteristica cardine, per una cittadina: il raggio di sterzata, che in questo caso è di soli 4,8 metri. Il motore è da 44 Cv, con 125 Nm di coppia massima che, come su tutte le elettriche, è immediatamente disponibile. Il cambio, ovviamente, non c'è, si possono selezionare 3 posizioni: drive, neutral e retro, poi basta accelerare e sterzare. L'autonomia, che in questo ...

disinformatico : Dicevamo, i prezzi delle auto elettriche scenderanno? No, scendono già: 10.000 euro per la Dacia Spring Electric… - alex459213 : RT @vaielettrico: È spartana dentro e fuori, meno potente di una #Smart. Sembra un #SUV ma è poco più lunga di una Panda...Eppure la Dacia… - motori_news : Nuova Dacia Spring 2021, quanto costa? Possibile prezzo per l’Italia - marcoluccitti : RT @vaielettrico: È spartana dentro e fuori, meno potente di una #Smart. Sembra un #SUV ma è poco più lunga di una Panda...Eppure la Dacia… - mattdra2020 : RT @vaielettrico: È spartana dentro e fuori, meno potente di una #Smart. Sembra un #SUV ma è poco più lunga di una Panda...Eppure la Dacia… -