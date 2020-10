Da venerdì scatta il coprifuoco anche in Campania (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la Lombardia scatta il coprifuoco anche in Campania. “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.“Volevamo partire – ha spiegato il Governatore – dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”.“Abbiamo chiesto alla Protezione civile 600 medici e 800 infermieri. Ad oggi abbiamo avuto l’assicurazione che ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la Lombardiailin. “Ci prepariamo a chiedere in giornata il. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”. Lo ha annunciato il presidente della RegioneVincenzo De Luca.“Volevamo partire – ha spiegato il Governatore – dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tuttoincome si è chiestoin Lombardia”.“Abbiamo chiesto alla Protezione civile 600 medici e 800 infermieri. Ad oggi abbiamo avuto l’assicurazione che ...

Tgyou24 : ??BREAKING NEWS?? Scatta il coprifuoco in Campania da Venerdì alle 23.00 Tutti gli aggiornamento su - giek2 : RT @Marchesinimarc1: E intanto in Francia scatta la retata tra gli islamisti dopo la decapitazione di #SamuelPaty a #ConflansSainteHonorine… - Marchesinimarc1 : E intanto in Francia scatta la retata tra gli islamisti dopo la decapitazione di #SamuelPaty a… - MangaRobby : @Amo_J_72 @becca22cr7 @sportface2016 @LMtredici 1) Giovedì ha mandato nulla: il risultato del tampone di Zielinski… - annanastri2 : @rubio_chef immagino intendano milano perchè qui a como e provincia non ce ne accorgiamo neppure. escluso il vene… -

