(Di martedì 20 ottobre 2020) Dae dal bancone della pizzeria al canale. È il percorso di Giuseppese di origine ma ormai trapiantato in Spagna da diverso tempo, aappunto, dove gestisce una pizzeria-trattoria italiana insieme a un altrose e dove, grazie ai suoi video culinari, è diventato una vera e propria … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Da Bollate a Barcellona: Pino Prestanizzi star di Youtube -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate Barcellona

Il Notiziario

ROMA - Un’orgia di gol. Una depravazione per pochi intimi. Partite come happening, risultati che si ribaltano di minuto in minuto, pronostici stracciati, copioni forsennati, attraversati da una mister ...Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato dell'andamento del campionato soffermandosi sul momento del Napoli. Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato dell'andamento del campionato ai microfoni dell'em ...