Da assegno unico a fondo vaccini: ecco la Manovra da 40 miliardi (Di martedì 20 ottobre 2020) La Legge di Bilancio vale 39 miliardi, dei queli15 vengono dal programma europeo Next Generation Eu. Questi i numeri che definiscono il perimetro della Manovra i cui contenuti sono stati illustrati nel pomeriggio di ieri dal Presidente del Consiglio Conte, affiancato dal Ministro dell'Economia Gualtieri. Due gli obiettivi: "sostegno e rilancio dell'economia, abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al Paese". Ci sono – ha detto il Premier – "risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e permisure di sostegno per favorire la liquidità delle ...

