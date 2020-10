Cyberpunk 2077 è distante solo un mese e Keanu Reeves manda l'hype alle stelle con un nuovo spot (Di martedì 20 ottobre 2020) Cyberpunk 2077 si avvicina sempre di più e Keanu Reeves è qui per ricordarci che divertimento ed azione ci aspettano a Night City in un nuovo video.Il nuovo spot di Cyberpunk 2077 è breve ma emozionante e mostra una sparatoria ad alta intensità sulle note della canzone di successo di Billie Eilish 'Bad Guy'. All'inizio, Reeves snocciola alcuni dei motivi per cui Cyberpunk 2077 è una delle uscite più attese del 2020.A parte Keanu, non c'è niente qui che non abbiamo già visto nei trailer e negli streaming precedenti. Indipendentemente da questo, lo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020)si avvicina sempre di più e; qui per ricordarci che divertimento ed azione ci aspettano a Night City in unvideo.Ildi; breve ma emozionante e mostra una sparatoria ad alta intensità sulle note della canzone di successo di Billie Eilish 'Bad Guy'. All'inizio,snocciola alcuni dei motivi per cui; una delle uscite più attese del 2020.A parte, non c'; niente qui che non abbiamo già visto nei trailer e negli streaming precedenti. Indipendentemente da questo, lo ...

