Cyberpunk 2077 aggiunge al cast il doppiatore di Connor di Detroit Become Human

(Di martedì 20 ottobre 2020)è uno dei giochi più attesi dell'anno e avrà unpiuttosto ricco. Oltre alla star Keanu Reeves, è stato confermato che altre celebrità e ospiti interpreteranno i personaggi del gioco. Dopo essere apparsi in un gioco altrettanto futuristico, anche due dei membri deldisi faranno strada nel gioco di CDPR.Sul loro canale Twitch ufficiale, gli attori diBryan Dechart e Amelia Rose Blaire hanno annunciato in un live stream che appariranno in. La coppia ha condiviso uno screenshot dei loro personaggi.Leggi altro...

Rubare le auto in Cyberpunk 2077 sarà naturalmente possibile, ma non risulterà facile come in GTA 5: il titolo di CD Projekt RED rimane un RPG e questo crea delle sostanziali differenze rispetto a un' ...