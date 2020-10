Crisanti: “Il governo ha ignorato il mio piano-tamponi, le chiusure si potevano evitare” (Di martedì 20 ottobre 2020) Un piano per frenare in modo deciso l’epidemia chiuso nel cassetto del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Questo è quanto rimprovera al governo il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, che è stato tra i primi in Italia a pianificare una strategia vincente contro l’epidemia da SarsCov-2. Ad agosto Crisanti era stato incaricato di preparare un programma di politica sanitaria per far fronte alla seconda ondata. Nel programma il virologo aveva chiarito: “Bisogna dotare il Paese di una infrastruttura che possa processare almeno 400mila tamponi al giorno”. Purtroppo il programma non è stato è ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Unper frenare in modo deciso l’epidemia chiuso nel cassetto del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Questo è quanto rimprovera alil professor Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, che è stato tra i primi in Italia a pianificare una strategia vincente contro l’epidemia da SarsCov-2. Ad agostoera stato incaricato di preparare un programma di politica sanitaria per far fronte alla seconda ondata. Nel programma il virologo aveva chiarito: “Bisogna dotare il Paese di una infrastruttura che possa processare almeno 400milaal giorno”. Purtroppo il programma non è stato è ...

