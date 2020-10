Covid19: studentessa texana scopre una molecola che blocca il virus (Di martedì 20 ottobre 2020) Una studentessa di 14 anni, texana, ha scoperto una molecola in grado di inibire il funzionamento del virus E’ di una quattordicenne texana la scoperta di una molecola che legandosi ad una proteina del virus SARS-CoV-2 gli impedisce di funzionare. La scoperta ha fatto vincere Anika Chebrolu al concorso 3M Young Scientist Challenge. Presentando il … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 20 ottobre 2020) Unadi 14 anni,, ha scoperto unain grado di inibire il funzionamento delE’ di una quattordicennela scoperta di unache legandosi ad una proteina delSARS-CoV-2 gli impedisce di funzionare. La scoperta ha fatto vincere Anika Chebrolu al concorso 3M Young Scientist Challenge. Presentando il … L'articolo proviene da YesLife.it.

Coronavirus, 14enne scopre una molecola che inibisce il virus

Una studentessa 14enne del Texas ha scoperto una molecola capace di inibire il coronavirus. Stava cercando un farmaco contro l'influenza stagionale.

