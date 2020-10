Covid | Zafarana GdF | “Importanti segnalazioni da antiriciclaggio su illegalità”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “La pandemia ha favorito innovativi sistemi illegali nella fornitura di beni e servizi e nell’ottenimento delle agevolazioni a sostegno di famiglie e imprese. E ha esposto le stesse al rischio di pratiche usuraie, tutti fenomeni questi su cui la nostra attenzione è massima. In tale prospettiva sono state di grande ausilio anche le segnalazione di operazioni sospette veicolate dal sistema anti-riciclaggio che opportunamente classificate hanno consentito di cogliere significativi indici di anomalia”. Lo ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe, in audizione davanti alle commissioni riunite Giustizia e Finanze, in relazione a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del ...