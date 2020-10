Covid, sos dei medici napoletani: Campania malata, agire subito o ci saranno centinaia di morti (Di martedì 20 ottobre 2020) “Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Una delle prime lezioni che mi sono state impartite in gioventù è stata che girare la testa dall’altra parte non serve a nulla, le malattie è bene scovarle sul nascere e affrontarle di petto. Per questo è bene dircelo fuori dai denti: la Campania è malata. Napoli è malata”. Lo dichiara Bruno Zuccarelli, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Napoli. “Era presumibile – aggiunge – che alla fine il Covid riuscisse a fare breccia, ad insinuarsi nelle nostre case più di quanto non avesse fatto a ridosso del lockdown. I cittadini napoletani, e più in generale campani, hanno dimostrato nel corso della prima ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) “Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Una delle prime lezioni che mi sono state impartite in gioventù è stata che girare la testa dall’altra parte non serve a nulla, le malattie è bene scovarle sul nascere e affrontarle di petto. Per questo è bene dircelo fuori dai denti: la. Napoli è”. Lo dichiara Bruno Zuccarelli, vicepresidente dell’Ordine deidi Napoli. “Era presumibile – aggiunge – che alla fine ilriuscisse a fare breccia, ad insinuarsi nelle nostre case più di quanto non avesse fatto a ridosso del lockdown. I cittadini, e più in generale campani, hanno dimostrato nel corso della prima ...

