Covid Serie A, Spadafora: “Campionato? Non so se si potrà finire. Su CR7” (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid SERIA – Il Covid continua a minacciare la Serie A. Tanti, forse troppi, casi nel campionato italiano. Ben 13 club su 20 hanno almeno un positivo tra le loro fila. La questione è molto delicata ed il caos mediatico creato da Juve-Napoli, partita poi data vinta ai bianconero a tavolino, ha peggiorato tutto l’ambiente. Il protocollo stilato per la situazione Covid ha sollevato polemiche nell’ultimo periodo. Ne ha parlato il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Covid Serie A, le parole di Spadafora Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto ai microfoni di La7 parlando della Serie A e non solo: “Ce la possiamo fare ma non so se si potrà ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020)SERIA – Ilcontinua a minacciare laA. Tanti, forse troppi, casi nel campionato italiano. Ben 13 club su 20 hanno almeno un positivo tra le loro fila. La questione è molto delicata ed il caos mediatico creato da Juve-Napoli, partita poi data vinta ai bianconero a tavolino, ha peggiorato tutto l’ambiente. Il protocollo stilato per la situazioneha sollevato polemiche nell’ultimo periodo. Ne ha parlato il Ministro dello Sport, VincenzoA, le parole diVincenzo, Ministro dello Sport, è intervenuto ai microfoni di La7 parlando dellaA e non solo: “Ce la possiamo fare ma non so se si potrà ...

matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - matteosalvinimi : Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati cla… - SkySport : Verona-Genoa, Perin si sfoga dopo il Covid: 'Stufi di passare per superficiali' - PianetaMilan : .@SerieA - @vinspadafora a @La7tv: 'Non so se riusciremo a finire il campionato' - #calcio #SerieA #SerieATIM… - LaVoceNovara : Basket serie B e Covid: Omegna si ferma per accertamenti e quindi anche Oleggio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Serie Covid, Spadafora: «Non so se la Serie A arriverà fino in fondo. De Luca? In Campania ha fallito» Il Messaggero Il debutto di Locatelli: “Yamaha potente, voglio girare ancora”

Sul Circuito di Estoril infatti, le derivate di serie hanno completato una giornata di test in vista ... ci sarà anche da capire come sarà la situazione Covid, ma sono sicuro che faremo un grande ...

Illuzzi arbitra LR Vicenza - Salernitana

Per lui si tratta della settantasettesima direzione di gara in serie B. Non ci sono precedenti in cui l'arbitro ... è stato rinviato il match di Monza per via della positività al Covid-19 di alcuni ...

Sul Circuito di Estoril infatti, le derivate di serie hanno completato una giornata di test in vista ... ci sarà anche da capire come sarà la situazione Covid, ma sono sicuro che faremo un grande ...Per lui si tratta della settantasettesima direzione di gara in serie B. Non ci sono precedenti in cui l'arbitro ... è stato rinviato il match di Monza per via della positività al Covid-19 di alcuni ...