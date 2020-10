Covid, sempre peggio: 89 morti, altro balzo di ricoveri e terapie intensive (Di martedì 20 ottobre 2020) Dati brutti perché al netto del calo dei contagi e della percentuale tamponi/contagi salgono i morti e soprattutto crescono di molto i ricoveri. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.874 ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Dati brutti perché al netto del calo dei contagi e della percentuale tamponi/contagi salgono ie soprattutto crescono di molto i. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.874 ...

caritas_milano : Pandemia Sociale crescono disuguaglianze e #povertà. Mentre milioni di persone perdono il lavoro cresce il patrimo… - Ettore_Rosato : Solo l’ideologia e l’irragionevolezza possono portarci a rifiutare le risorse del #Mes. Non esiste solo il Covid, b… - myrtamerlino : Mentre noi siamo qui a interrogarci su ciò che è giusto o sbagliato, #DeLuca chiude tutto in #Campania. Una scelta… - jo19N26 : Io poi devo sempre capire la storia dello “sfoltire i ranghi”. Ad oggi, si contano 1,1 mln di decessi nel mondo p… - scardaj : Unpopular opinion: il covid non mi ha sconvolto la vita quotidiana. Ho sempre fatto una vita abbastanza da asociale… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sempre Miliardari, anche in Cina sempre più ricchi con il Covid-19 Corriere della Sera Italia-Spagna, Conte incontra Sanchez: “Recovery Fund dal 1° gennaio”

Italia e Spagna fanno fronte comune in Europa e oggi il premier Conte e il presidente Sanchez chiedono il Recovery Fund dal 1° gennaio 2021.

Inter, nuovo pullman da Grande Fratello

I tifosi potranno seguire la squadra sul nuovo mezzo presentato dal club, dotato di un sistema di otto telecamere all’interno e all’esterno. Un ...

Italia e Spagna fanno fronte comune in Europa e oggi il premier Conte e il presidente Sanchez chiedono il Recovery Fund dal 1° gennaio 2021.I tifosi potranno seguire la squadra sul nuovo mezzo presentato dal club, dotato di un sistema di otto telecamere all’interno e all’esterno. Un ...