Covid, 'Scuola in Sicurezza': online la nuova sezione 'Indicazioni utili' (Di martedì 20 ottobre 2020) La ASL Roma 6, al fine di garantire un'informazione costantemente aggiornata su tutte le questioni che legano le istituzioni scolastiche con le problematiche derivanti dall'emergenza Covid-19, sul proprio sito web continua ad ampliare ed aggiornare la pagina dedicata alla Scuola: "Scuola in Sicurezza" (https://www.aslroma6.it/scuola-in-sicurezza). È online infatti la nuova sezione "Indicazioni utili", con informazioni specifiche per categoria: Operatori Scolastici, Referenti Anti-Covid, Genitori e Alunni, Faq. Si tratta delle risposte alle domande e ai dubbi più frequenti poste in queste ultime settimane ai nostri operatori. La pagina "Scuola in Sicurezza" è in costante e continuo aggiornamento, è suddivisa ...

