Covid, Remuzzi: "Negli ospedali ci sono pazienti che possono essere curati a casa o in sedi come Fiera Bergamo e Milano o in strutture in disuso" (Di martedì 20 ottobre 2020) "In questo momento dobbiamo curare in modo assolutamente attento le persone che cominciano ad avere anche pochissimi sintomi di Covid. Queste persone vanno curate a casa. Certo, ci vogliono le unità mobili con medici che siano organizzati e vengano a domicilio. Ma allo stato attuale abbiamo negli ospedali pazienti che potrebbero stare a casa o essere curati in sedi come la Fiera di Bergamo e Milano o in ospedali inutilizzati". sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dal direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, intervistato da Chiara Placenti.

