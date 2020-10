Covid, positiva Nunzia De Girolamo: Virus infido, dolori lancinanti. Il marito ministro in quarantena (Di martedì 20 ottobre 2020) “Questo Virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19. Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo). Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infida, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo dolori e febbre, ma anche una stanchezza senza eguali. Non ero mai stata così stanca in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) “Questonon mi ha risparmiata: anche io ho contratto il19. Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata, da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mioe mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo). Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i fortialle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infida, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non soloe febbre, ma anche una stanchezza senza eguali. Non ero mai stata così stanca in ...

