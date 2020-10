Covid, per i trasporti pubblici spesi solo 120 milioni sui 300 messi a disposizione dal ministero (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid: per i trasporti in Italia spesi solamente 120 milioni nonostante l’emergenza Nonostante l’emergenza Covid in Italia e la necessità di evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici, per i trasporti sono stati spesi 120 milioni sui 300 messi a disposizione nei mesi scorsi dal ministero. Lo rivela il quotidiano La Stampa, secondo cui molte Regioni hanno fatto sapere di non averne avuto bisogno. Inoltre, come spiegano dal Mit, in alcune situazioni, come nelle aree metropolitane ad alta densità, spesso vi sono problemi di saturazione delle linee per cui non si può fare più di tanto. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, tra bus ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020): per iin Italiasolamente 120nonostante l’emergenza Nonostante l’emergenzain Italia e la necessità di evitare gli assembramenti sui mezzi, per isono stati120sui 300nei mesi scorsi dal. Lo rivela il quotidiano La Stampa, secondo cui molte Regioni hanno fatto sapere di non averne avuto bisogno. Inoltre, come spiegano dal Mit, in alcune situazioni, come nelle aree metropolitane ad alta densità, spesso vi sono problemi di saturazione delle linee per cui non si può fare più di tanto. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, tra bus ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Stretta anti Covid, per i ristoratori è "scampato pericolo". Bar in difficoltà la Repubblica DIRETTA PSG MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: parigini a caccia di rivincita

Dpcm Covid, l'altolà della Azzolina: gli orari li fissano i presidi. E il Tar sta con De Luca

Frenata sugli orari scolastici per le scuole superiori: la regola del doppio turno con gli studenti in classe anche il pomeriggio e dell'ingresso dopo le 9, la più discussa tra dirigenti ...

Dpcm Covid, l'altolà della Azzolina: gli orari li fissano i presidi. E il Tar sta con De Luca

Frenata sugli orari scolastici per le scuole superiori: la regola del doppio turno con gli studenti in classe anche il pomeriggio e dell'ingresso dopo le 9, la più discussa tra dirigenti ...