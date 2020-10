Covid, oggi positivo il 12,4% dei tamponi: la percentuale, regione per regione (Di martedì 20 ottobre 2020) Il rapporto tra il numero di nuovi positivi e i casi testati scende oggi per la prima volta dallo scorso 17 ottobre, quando aveva registrato una lievissima flessione dopo un’altra serie di giorni in continuo aumento. Sono infatti il 12,4 per cento i nuovi positivi trovati sul totale dei casi testati nelle ultime 24 ore (10.874 nuovi casi su oltre 87mila nuovi casi testati). Ieri invece la percentuale era invece del 14,1 per cento. Qui il bollettino con i dati completi di oggi pubblicati dal ministero della Salute. La Liguria è la regione con la percentuale più alta di positivi su tamponi effettuati (il 15 per cento) in leggera diminuzione rispetto a ieri. Segue la Campania, che invece registra un aumento dal 12,5 per cento al 12,9. In ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Il rapporto tra il numero di nuovi positivi e i casi testati scendeper la prima volta dallo scorso 17 ottobre, quando aveva registrato una lievissima flessione dopo un’altra serie di giorni in continuo aumento. Sono infatti il 12,4 per cento i nuovi positivi trovati sul totale dei casi testati nelle ultime 24 ore (10.874 nuovi casi su oltre 87mila nuovi casi testati). Ieri invece laera invece del 14,1 per cento. Qui il bollettino con i dati completi dipubblicati dal ministero della Salute. La Liguria è lacon lapiù alta di positivi sueffettuati (il 15 per cento) in leggera diminuzione rispetto a ieri. Segue la Campania, che invece registra un aumento dal 12,5 per cento al 12,9. In ...

