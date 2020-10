Covid: nuovi positivi AZ Alkmaar, giovedì sfida al Napoli (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - Casi di Covid anche nell'AZ Alkmaar, la formazione olandese che dovrà affrontare il Napoli, giovedì in Europa league. E' stato lo stesso club a rendere noto che "sono state rilevate ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - Casi dianche nell'AZ, la formazione olandese che dovrà affrontare il, giovedì in Europa league. E' stato lo stesso club a rendere noto che "sono state rilevate ...

RegLombardia : #LNews Sono 1.687 i nuovi positivi con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 % Approfondime… - Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - FabrizioDiVito : RT @LaNuovadelSud: #lanuovadelsud #coronavirus #Covid_19 'Rallenta' la crescita dei contagi in #Basilicata: 17 i nuovi casi accertati ieri… - massidanu : @IlBarone_Siculo @SToscano1986 Dipende se parli di negazionisti covid si, all'estero se rubi o a processo si dimet… -