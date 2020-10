Covid Napoli, i medici: «Agire o sfileranno le bare». De Magistris: «Campania verso il lockdown» (Di martedì 20 ottobre 2020) La Campania verso il lockdown: «Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) Lail: «Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la...

dellorco85 : In Regione Campania 85 su 113 posti di terapia intensiva sono occupati. A Napoli i posti letto Covid sono finiti. A… - repubblica : Covid: 70 positivi tra suore e operatori in una casa di riposo nel Napoletano - SkyTG24 : Covid, sos dei medici: '#Napoli è malata, agire o sfileranno le bare' - mattinodinapoli : Covid, Sos dei medici: Napoli malata, non aspettiamo le bare sui carri - Pall_Gonfiato : Nuovi positivi nell'#AZ -