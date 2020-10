Covid, Marino: lockdown notturno necessario per evitare soluzioni estreme (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – I sindaci campani aprono al lockdown notturno, ritenuto misura necessaria per contrastare la diffusione del Covid, ma chiedono anche che il Ministero dell’Interno assicuri adeguati controlli da parte delle forze dell’ordine. A esprimere la posizione dei primi cittadini, è il presidente dell’Anci Campania Carlo Marino, sindaco di Caserta. In una lettera inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Marino scrive che “è il momento di alzare il livello di guardia e recuperare quello spirito di sinergia, unità, coordinamento che ci ha accompagnati nella scorsa primavera. Per questo motivo, una misura restrittiva, come lo stop a tutte le attività e agli spostamenti dalle 23 alle 5, già ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – I sindaci campani aprono al, ritenuto misura necessaria per contrastare la diffusione del, ma chiedono anche che il Ministero dell’Interno assicuri adeguati controlli da parte delle forze dell’ordine. A esprimere la posizione dei primi cittadini, è il presidente dell’Anci Campania Carlo, sindaco di Caserta. In una lettera inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca,scrive che “è il momento di alzare il livello di guardia e recuperare quello spirito di sinergia, unità, coordinamento che ci ha accompagnati nella scorsa primavera. Per questo motivo, una misura restrittiva, come lo stop a tutte le attività e agli spostamenti dalle 23 alle 5, già ...

Mentre un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione e 26 sono con link al cluster dell'Università Dallas di Marino, dove è in corso l'indagine ... Lazio si registrano 321 casi positivi ...

Focolaio coronavirus Livigno, la Federnuoto annuncia la positività al Covid-19 di ben dieci atleti azzurri: sono tutti asintomatici.

